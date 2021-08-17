Смоллинг получил травму и может пропустить старт сезона чемпионата Италии
17:02
Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пропустит начало сезона. 31-летний футболист на тренировке получил травму бедра, сообщает Il Tempo.
Судя по всему, футболист не сыграет как минимум в двух первых играх «Ромы».
Первый матч нового сезона «Рома» проведет уже в четверг, 19 августа. Команда Жозе Моуринью сыграет против турецкого «Трабзонспора» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций. В первом туре серии А, то на выходных римляне примут на своем поле «Фиорентину».
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