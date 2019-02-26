СМИ: жена Икарди отклонит предложение "Интера" о новом контракте для футболиста

"Интер" предложил новый контракт нападающему Мауро Икарди с зарплатой в 7 миллионов евро в год. Как утверждает Tuttosport, Ванда Нара, являющаяся женой и агентом 26-летнего аргентинца собирается отклонить это предложение.

Ранее сообщалось, что Икарди хочет остаться в Италии. Основными претендентами на футболиста являются "Ювентус" и "Наполи".

Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0), на ответную встречу с австрийским клубом (4:0), на игру 24-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:1), а также на матч 25-го тура против "Фиорентины" (3:3). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления Нары в адрес руководства "нерадзурри".

Контракт Икарди с "Интером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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