СМИ: "Ювентус" провел переговоры с Гвардьолой

Представители "Ювентуса" провели две встречи с агентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, сообщает Sport.es со ссылкой Sport Mediaset. "Бьянконери" намерены пригласить 48-летнего испанского специалиста, у которого действующий контракт с английским клубом до лета 2021 года, а зарплата составляет около 23 миллионов в год.

По информации СМИ, еще одним кандидатом является бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

"Ювентус" под руководством Массимилиано Аллегри занимает первое место в турнирной таблице серии А с 72 очками. В Лиге чемпионов "Старая синьора" уступила "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/8 финала турнира.

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