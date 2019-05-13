СМИ: "Ювентус" провел переговоры с агентом Санчеса

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может стать игроком "Ювентуса"​ в летнее трансферное окно.

Фернандо Феличевич, агент чилийца, обсудил возможный трансфер Санчеса со спортивным директор туринцев Фабио Паратичи, утверждает Calcio Mercato. По информации источника, Феличевич также проведет переговоры с "Наполи", "Ромой", "Интером" и "Миланом".

"МЮ" готов отпустить 30-летнего Санчеса, поскольку руководство манкунианцев рассчитывает пополнить трансферный бюджет клуба и освободить зарплатную ведомость: форвард получает 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В сезоне 2018/19 на счету Алексиса Санчеса 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за "Манчестер Юнайтед".