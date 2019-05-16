СМИ: "Ювентус" предложил новый контракт Аллегри

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри получил предложение о продлении контракта с клубом до 2021 года с увеличением зарплаты, утверждает La Stampa.

По информации СМИ, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли еще не провел переговоры с Аллегри. Несмотря на это, 51-летний итальянский специалист уже получил предварительное предложение. Отмечается, что его новая зарплата будет немного выше, чем текущая (7,5 миллионов евро в год).

Если Аллегри откажется от контракта, то боссы "Ювентуса" рассмотрят кандидатуру Симоне Индзаги ("Лацио").

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