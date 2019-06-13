СМИ: "Ювентус" подписал новые контракты с Бентанкуром и Ругани

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур подписал новый контракт с "Ювентусом", информирует La Gazzetta dello Sport. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Как отмечается, 21-летний уругвайский хавбек будет зарабатывать 2,7 миллиона евро в год.

Бентанкур в этом сезоне сыграл в 40 матчах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Кроме того, "Ювентус" продлил соглашение с защитником Даниеле Ругани​, также до 2024 года. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей и забил 2 гола.