Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может продолжить карьеру в "Ювентусе"​.

Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи планирует посетить полуфинальный матч "Тоттенхэма" против "Аякса" в Лиге чемпионов​. Как утверждает Calcio Mercato, функционер будет просматривать действия 30-летнего Алдервейрелда.

В контракте бельгийского защитника прописана сумма отступных в размере 25 миллионов фунтов, что существенно упрощает возможный трансфер.

В текущем сезоне Тоби Алдервейрелд провел за "Тоттенхэм" 44 матча.