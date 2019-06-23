СМИ: "Ювентус" и "Манчестер Сити" поборются за Кулибали

"Ювентус" и "Манчестер Сити" интересуются трансфером защитника "Наполи" Калиду Кулибали, информирует Sky Sports.

Также в переходе футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". Напомним, что по данным СМИ "Наполи" уже отклонил предложения "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что в контракте Кулибали прописана сумма отступных, которая составляет 150 миллионов евро. Данный пункт соглашения с "Наполи" вступит в силу с лета 2020-го. Контракт 27-летнего сенегальца с командой действует до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Кулибали провел 48 матчей за "Наполи", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.

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