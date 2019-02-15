СМИ: "Ювентус" хочет пригласить Клоппа или Зидана

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб летом. Как утверждает Tuttosport, туринский клуб рассматривает двух кандидатов на замену 51-летнему специалисту.

Приоритетным вариантом является главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Второй кандидат - бывший рулевой "Реала" Зинедин Зидан.

51-летний Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством "красные" доходили до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. 46-летний Зидан был главным тренером "Реала" с 2016 по 2018 год. С ним "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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