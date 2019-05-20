СМИ: "Ювентус" близок к назначению Сарри на пост главного тренера

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может в ближайшее время возглавить "Ювентус". Как утверждает Sportitalia, стороны сделали шаг вперед в переговорах по назначению 60-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что Сарри покинет "Челси" даже в случае победы в Лиге Европы. Он возглавил "синих" летом 2018 года. Под руководством итальянца лондонцы заняли 3-е место в чемпионате Англии.

Напомним, на прошлой неделе "Ювентус" объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера по окончании текущего сезона.

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