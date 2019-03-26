СМИ: Вентура может вернуться в "Торино" в качестве технического директора

Бывший главный тренер "Торино" Джампьеро Вентура может вернуться в команду, сообщают итальянские СМИ. Вероятно, он займет должность технического директора.

Как информирует Tuttosport, Джанлука Петраки, скорее всего, покинет пост спортивного директора "Торино" и займет аналогичный пост в "Роме". Его заменит Массимо Бава, вместе с которым будет работать Вентура. Указано, что у тренера отличные отношения с президентом "быков" Урбано Кайро.

71-летний Джампьеро Вентура работал с "Торино" с 2011 по 2016 год, после чего возглавил сборную Италии и не сумел вывести ее на ЧМ-2018. Позднее он тренировал "Кьево", но его контракт был расторгнут через месяц после назначения.

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