СМИ: в четверг Маркизио объявит о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио завтра объявит о завершении карьеры, информирует Gazzetta dello Sport. 33-летний итальянец сделает это в пресс-зале «Ювентус Стэдиум».

У него были предложения от других клубов, но футболист решил, что они не заслуживают внимания. Вместо этого Маркизио займется деловыми проектами или тренерской работой. Как отмечается, у него остались тесные связи с «Ювентусом».

Последним местом работы хавбека стал «Зенит», в котором он провел сезон 2018/19. В петербуржском клубе Маркизио провел в чемпионате России 9 матчей, в которых забил 2 гола.