СМИ: Тотти продолжит карьеру в "Сампдории" или "Фиорентине"

Бывший технический директор "Ромы" Франческо Тотти может продолжить карьеру в "Сампдории" или "Фиорентине", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, президент "Сампдории" Массимо Ферреро симпатизирует "Роме". В ближайшее время клуб из Генуи должен возглавить Эузебио ди Франческо, который прежде работал с Тотти.

В "Фиорентине" Тотти может воссоединиться с Винченцо Монтеллой, который занимает пост главного тренера, и спортивным директором Даниэле Праде.

Напомним, в "Роме" Тотти провел всю карьеру профессионального футболиста (1992−2017), дебютировав за юношескую команду в 1989 году. В составе "волков" он стал чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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