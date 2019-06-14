СМИ: Тотти может покинуть "Рому"

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти может покинуть клуб, сообщают итальянские СМИ. Сейчас он занимает должность директора в клубе.

Как информирует Calciomercato.com, итальянец отверг предложение стать техническим директором. В случае согласия он бы работал в связке с новым спортивным директором Франческо Петрачи. Тотти не устраивает значительная роль Франко Бальдини, который является советником владельца куба Джеймса Палотты, хоть и не занимает никаких должностей в клубе.

Также указано, что Тотти не был приглашен на встречу руководства клуба с новым главным тренером Паулу Фонсекой. Сам легендарный футболист пообещал, что в будущем расскажет свою версию событий. По информации СМИ, он недоволен тем, какой вектор развития выбрало руководство клуба.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр