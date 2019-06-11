СМИ: "Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются голкипером "Лацио" Стракошей

"Тоттенхэм" и "Арсенал" проявляют интерес к вратарю "Лацио" Томасу Стракоше, информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, оба английских клуба рассматривают вариант с приобретением голкипера. Портал transfermarkt оценивает вратаря в 20 миллионов евро, "Лацио" хочет получить за него 25 миллионов евро.

24-летний Стракоша выступает за "Лацио" с 2012 года. В составе римского клуба он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

В текущем сезоне Стракоша провел 44 матча за "Лацио", в которых пропустил 46 мячей.

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