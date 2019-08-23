СМИ: Тамез может стать игроком «Болоньи»

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез, которым до недавнего времени интересовался «Спартак», все еще может покинуть французский клуб. На 25-летнего француза претендует «Болонья», сообщает L'Equipe.

«Ницца» готова отпустить футболиста за 10 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Напомним, что прежде «Спартак» договорился о трансфере игрока. Однако сам Тамез в последний момент отказался подписывать контракт с москвичами.

В прошлом сезоне Тамез провел за «Ниццу» 40 матчей, отдал 4 передачи и получил 7 предупреждений.