СМИ: Спаллетти будет уволен из "Интера", если не выиграет трофей в этом сезоне

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти может покинуть клуб в конце текущего сезона. Как утверждает Gazzetta dello Sport, 59-летний итальянец будет уволен в том случае, если "нерадзурри" не выиграют трофей.

Особый акцент руководство "Интера" делает на победе в Кубке Италии. Контракт Спаллетти с "Интером" рассчитан до 2021 года. Если клуб уволит специалиста, то его место, скорее всего, займет экс-главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте.

"Интер" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 40 очков после 21 тура.

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