СМИ: Сарри - основной кандидат на пост главного тренера "Ромы"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может возглавить "Рому" по окончании сезона. Как утверждает Corriere dello Sport, руководство римлян провело переговоры с 60-летним итальняским специалистом.

Изначально "Рома" планировала пригласить экс-главного тренера "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте, однако затем решила сосредоточиться на кандидатуре Сарри. В настоящий момент римлян возглавляет Клаудио Раньери - его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Сарри же находится под угрозой отставки из "Челси".

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка после 32 туров.

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