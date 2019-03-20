СМИ: Сарри может возглавить "Рому"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Как утверждает Corriere dello Sport, следующим местом работы 60-летнего итальянского специалиста может стать "Рома".

В настоящее время римлян возглавляет Клаудио Раньери, 8 марта сменивший на данном посту Эусебио Ди Франческо. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Еще одним претендентом на пост рулевого "Ромы" считается главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 47 очков после 28 туров.

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