СМИ: Ругани продлит контракт с "Ювентусом"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани продлит действующий контракт, сообщают итальянские СМИ.
Сообщается, что стороны достигли договоренности, и в ближайшие дни о сделке будет объявлено официально. Контракт будет действовать до лета 2023 года. Зарплата игрока составит три миллиона евро чистыми.
24-летний итальянец в текущем сезоне провел 14 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил два мяча. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.
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