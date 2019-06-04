СМИ: Роналду взволнован в связи с возможным приходом Сарри в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду надеется, что итальянский специалист Маурицио Сарри окажет положительное влияние на успехи команды в следующем сезоне, если подпишет контракт с "бьянконери", утверждает Daily Mirror.

По информации СМИ, 34-летний португалец взволнован в связи с перспективой возможной совместной работы с Сарри в "Ювентусе".

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "бьянконери" в течение суток.

60-летний итальянец тренировал "Наполи" с 2015 по 2018 год. В прошедшем сезоне итальянец возглавлял "Челси" и выиграл с командой Лигу Европы.

Сарри скучает по Италии