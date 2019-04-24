СМИ: Роналду посоветовал "Ювентусу" приобрести шестерых игроков

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал руководству клуба футболистов, которые, по его мнению, способны усилить туринский клуб в следующем сезоне.

По информации Mirror, во главе списка значится 19-летний хавбек "Бенфики" Жоау Фелиш. Также португалец хотел бы видеть в "Юве" двух бывших партнеров по "Реалу" – защитника Рафаэля Варана и полузащитника Иско.

Остальные три позиции занимают вингер "Фиорентины" Федерико Кьеза, игрок обороны "Ромы" Константинос Манолас и центральный полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле.

Как отмечает Correire dello Sport, Роналду обсудил все кандидатуры с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.