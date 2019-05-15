СМИ: Роналду хочет видеть Иско в "Ювентусе"

Полузащитник "Реала" Иско в летнее трансферное окно может перейти в "Ювентус", информирует Don Balon. Как отмечается, нападающий туринского клуба Криштиану Роналду попросил руководство приобрести испанского хавбека.

"Ювентус" готов заплатить за Иско порядка 60 миллионов евро. "Реал" же хочет не менее 80 миллионов. Сам же футболист готов покинуть команду, а мадридцы не против его отпустить по финансовым причинам, так как клуб летом намерен серьезно усилится.

В этом сезоне Иско принял участие в 36 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 1 передачу. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.