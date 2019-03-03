СМИ: "Рома" уволит Ди Франческо в случае вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Как утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство римского клуба уволит 49-летнего специалиста в случае вылета команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с "Порту".

Основным претендентом на пост главного тренера "Ромы" является Паулу Соуза, который ранее возглавлял "Фиорентину". В услугах 48-летнего специалиста также заинтересован "Бордо".

Первый матч между "Ромой" и "Порту" завершился победой римлян со счетом 2:1. В чемпионате Италии "волки" занимают 5-е место, имея в активе 44 очка после 26 туров. В субботу "Рома" с разгромным счетом проиграла "Лацио" в римском дерби (0:3).

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