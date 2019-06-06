СМИ: "Рома" хочет включить Икарди в сделку по переходу Джеко

"Рома"​ продолжает вести переговоры с "Интером" на предмет перехода нападающего Эдина Джеко. Ранее сообщалось, что миланский клуб договорился с римлянами о трансфере Джеко за 13,5 миллионов евро.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ходе переговоров "Рома" предложила "Интеру" включить в сделку нападающего Мауро Икарди, на которого не рассчитывает главный тренер нерадзурри Антонио Конте.

В сезоне 2018/19 Джеко провел 40 матчей, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. На счету Икарди 37 матчей, 17 голов и 5 ассистов.