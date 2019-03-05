СМИ: Раньери может возглавить "Рому"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Как утверждает Football Italia, 49-летний итальянец будет уволен в случае вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с "Порту" в 1/8 финала.

На пост главного тренера "Ромы" рассматриваются два специалиста: Клаудио Раньери, возглавлявший римлян с 2009 по 2011 год, а также рулевой "Челси" Маурицио Сарри. 67-летний Раньери, недавно уволенный из "Фулхэма", является приоритетным вариантом.

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 44 очка после 26 туров. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" римляне одержали победу со счетом 2:1.

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