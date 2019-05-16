СМИ: Раньери летом может возглавить "Селтик"

Итальянский специалист Клаудио Раньери, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера "Ромы", летом может возглавить "Селтик", утверждает Calciomercato.

По информации СМИ, руководство шотландской команды ищет замену Нилу Леннону, который тренирует "Селтик" с февраля 2019-го после ухода Брендана Роджерса в "Лестер".

Ранее появились слухи, что Славен Билич является одним из кандидатов на пост главного тренера "Селтика".

Раньери возглавляет "Рому" с марта 2019-го. 67-летний итальянец покинет команду по окончании сезона.

Все о футболе – здесь