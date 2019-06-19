СМИ: Рабьо подписал пятилетний контракт с "Ювентусом"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо продолжит карьеру в "Ювентусе", утверждает El Chiringuito TV. По информации источника, 24-летний француз, у которого 1 июля заканчивается контракт с парижским клубом, согласовал пятилетнее соглашение с туринцами. Зарплата игрока составит 7 миллионов евро в год, а за подписание он получит 10 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 на счету Рабьо 20 матчей во всех турнирах, 2 гола и 2 результативные передачи. Игрок не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом.

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