СМИ: Перишич решил остаться в "Интере"

Нападающий "Интера" Иван Перишич не собирается покидать клуб. Как утверждает Calciomercato, 30-летний хорват отказался от идеи перехода в "Арсенал".

В зимнее трансферное окно Перишич подал запрос на трансфер, а "Интер" согласился его отпустить. В итоге сделка с "Арсеналом" не состоялась. Контракт Перишича с "Интером" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Перишич провел 30 матчей за "Интер", забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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