СМИ: Перишич не сыграет с "Торино". "Интер" недоволен его отношением к работе

Полузащитник "Интера" Иван Перишич не сыграет за команду в сегодняшнем матче чемпионата Италии против "Торино", сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, главный тренер Лучано Спаллетти и болельщики недовольны отношением футболиста к работе. Болельщики отмечают, что за сборную Хорватии он играет намного лучше, чем за "Интер". Журналисты отмечают, что полузащитник потерял мотивацию после того, как сорвался переход в "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что хорватом интересуется "Арсенал". "Интер" хочет получить за него 40 миллионов евро.

29-летний игрок в текущем сезоне провел 25 матчей за команду и забил три мяча при пяти голевых передачах. Матч "Торино" - "Интер" начнется в 20.00 по московскому времени.

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