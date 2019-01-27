09:52 | Футбол — Италия

СМИ: Перишич не сыграет с "Торино". "Интер" недоволен его отношением к работе

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Полузащитник "Интера"  Иван Перишич не сыграет за команду в сегодняшнем матче чемпионата Италии против "Торино", сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, главный тренер Лучано Спаллетти и болельщики  недовольны отношением футболиста к работе. Болельщики отмечают, что за сборную Хорватии он играет намного лучше, чем за "Интер". Журналисты отмечают, что полузащитник потерял мотивацию после того, как сорвался переход в "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что хорватом интересуется "Арсенал". "Интер" хочет получить за него 40 миллионов евро.

29-летний игрок в текущем сезоне провел 25 матчей за команду и забил три мяча при пяти голевых передачах. Матч "Торино" - "Интер" начнется в 20.00 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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