СМИ: Наингголан похудел на 4 килограмма за месяц

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан​ усердно работает над своей физической формой после травмы и нарушений режима, сообщает Goal. 30-летний бельгиец похудел на четыре киллограмма за последний месяц.

Главный тренер "нерадзурри" Лучано Спаллетти положительно оценивает процесс подготовки Наингголана.

– Раджа должен до конца восстановиться, у него было несколько травм, и он не тренировался непрерывно. Убежден, что он покажет, почему находится в "Интере", – цитирует Спаллетти Goal.

В текущем сезоне Наингголан сыграл в 20 матчах за "Интер" и забил три гола.

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