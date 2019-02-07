СМИ: Моуринью сегодня встретится с представителями "Интера"

Португальский специалист, бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сегодня будет обедать с генеральным директором "Интера" Джузеппе Мароттой​, сообщает Footbal Italia.

По информации СМИ, на встрече обсудят возможный приход Моуринью на пост главного тренера миланской команды со следующего сезона.

Ранее в прессе появлялась информация, что руководство "Интера" недовольно работой Лучано Спаллетти в миланской команде. "Нерадзурри" занимают третье место в серии А с 40 очками, отставая от первой строчки, где находится "Ювентус", на 20 очков.

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