СМИ: Моуринью отказался от предложения Роналду возглавить "Ювентус"

Бывший тренер "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Интера" Жозе Моуринью не заинтересован в работе с "Ювентусом", сообщает испанское издание AS.

Сообщается, что Моуринью хотел видеть в команде Криштиану Роналду, который обращался к руководству клуба по этому поводу. Также нападающий общался и с самим тренером, но тот ответил отказом. Он мотивировал это тем, что уважает "Интер" и хочет сохранить хорошие отношения со своим бывшим клубом.

Ранее сообщалось, что "Юве" могут возглавить Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Маурицио Сарри ("Челси") и Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити").

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