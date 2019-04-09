СМИ: Монтелла может возглавить "Фиорентину"

Бывший главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла может возглавить "Фиорентину", утверждает Sportitalia. Во вторник "фиалки" объявили об уходе Стефано Пиоли, который аргументировал свою отставку тем, что клуб больше не верит в него.

В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера "Фиорентины" является Эмилиано Бигика, возглавляющий молодежную команду "фиалок". Еще одним претендентом на пост главного тренера клуба из Флоренции является экс-рулевой "Ромы" Эусебио Ди Франческо.

Напомним, Монтелла уже возглавлял "Фиорентину" с 2012 по 2015 год. В настоящее время "фиалки" занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 31 тура.

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