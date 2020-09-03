СМИ: Миранчук будет зарабатывать в «Аталанте» 1,7 миллиона евро в год

Полузащитник Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Аталанте» 1,7 миллиона евро в год, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на Tuttosport.

Российский игрок вошел в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов в команде.

2 сентября Миранчук подписал контракт с итальянским клуба. Футболист взял в команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека 14,5 млн евро.

Напомним, Миранчук — воспитанник «Локомотива», за который выступал на протяжении восьми лет. В составе московской команды Алексей принял участие в 228 играх во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 45 результативных передач. Также на его счету 25 матчей и пять голов за сборную России.