СМИ: "Милан" выставил на трансфер Чалханоглу, Лаксальта и Кастильехо

Генеральный директор "Милана" Иван Газидис планирует провести чистку состава в межсезонье.

По информации Corriere dello Sport, "россонери" выставили на трансфер ряд игроков. В их числе фигурируют полузащитники Хакан Чалханоглу, Диего Лаксальт и Самуэль Кастильехо.

Также "Милан" не стал продлевать контракты с Риккардо Монтоливо, Иньяцио Абате, Кристианом Сапатой, Хосе Маури и Андреа Бертолаччи​. 1 июля все футболисты покинут клуб в статусе свободных агентов.

​Также возможен вариант с продажей вратаря Джанлуиджи Доннаруммой​, которого миланцы оценивают в 60 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 "Милан" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, обеспечив себе место в групповом этапе Лиги Европы​.