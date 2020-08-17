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Вслед за «Аталантой» Миранчуком вновь заинтересовался «Милан»

12:32
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Милан» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчукка. Итальянский клуб предпримет новую попытку договориться о трансфере 24-летнего хавбека, сообщает MilanLive со ссылкой на Corriere dello Sport.

Сумма возможно сделки оценивается в 15 миллионов евро, а также дополнительные бонусы. «Милан» активизировался после того, как стало известно, что к игроку проявляет предметный интерес «Аталанта».

Ранее «россонери» хотели снизить стоимость трансфера, включив в сделку одного из своих игроков. Но такой вариант не вызвал интереса со стороны «Локо».

В нынешнем сезоне Миранчук провел два матча в чемпионате России, в которых забил 2 мяча, а также отметился голевой передачей в игре Суперкубка против «Зенита» (1:2). В прошлом сезоне Миранчук отметился 16 голами и 5 передачами в 32 матчах.

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