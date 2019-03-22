11:52 22 марта | Футбол — Италия

СМИ: "Милан" оштрафовал Кессье и Билью за поведение во время дерби

0
Обсудить

"Милан" оштрафовал своих полузащитников Франка Кессье и Лукаса Билью, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, оба футболиста наказаны на поведение во время матча чемпионата Италии (2:3). После матча игроки извинились за случившееся.

Напомним, что Кессье, который вышел в стартовом составе, на 69-й минуте был заменен. На скамье запасных он вел себя слишком эмоционально, что вызвало возмущение Бильи. Аргентинец что-то сказал ивуарийцу, после чего тот попытался затеять драку. Игрока остановили его партнеры по команде Иньяцио Абате, Рикардо Родригес и Фабио Борини.

О штрафе сообщили игрокам и их агенту. При этом Кессье могут грозить и более серьезные санкции, так как его поведением очень недоволен главный тренер Дженнаро Гаттузо.

Все о чемпионате Италии – здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ