СМИ: "Милан" намерен предложить Сарри 3 миллиона евро в год

"Милан" собирается пригласить рулевого "Челси" Маурицио Сарри на пост главного тренера. Как утверждает Sport Mediaset, "россонери" предлагают 60-летнему итальянскому специалисту трехлетний контракт с заработной платой в размере 3 миллиона евро в год.

Генеральный директор "Милана" Иван Газидис в ближайшие часы отправится в Лондон, чтобы провести переговоры с Сарри. Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович намерен уволить итальянца даже в том случае, если "синие" выиграют Лигу Европы.

Напомним, "Челси" занял 3-е место в чемпионате Англии-2018/19, набрав 72 очка.

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