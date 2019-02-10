СМИ: Мариу Руй не поможет "Наполи" в матчах с "Торино" и "Цюрихом" из-за травмы

Защитник "Наполи" Мариу Руй в матче чемпионата Италии против "Фиорентины" (0:0) получил травму и был заменен уже на пятой минуте. Вместо него на поле вышел Фаузи Гулям.

Как сообщает Calciomercato, у футболиста, вероятно, растяжение мышцы левого бедра. В таком случае он пропустит от семи до десяти дней и не сыграет в чемпионате Италии против "Торино", а также в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Цюрихом".

27-летний португалец в текущем сезоне провел 23 матча за "Наполи" и сделал одну результативную передачу.

Все о чемпионате Италии – здесь