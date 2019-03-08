СМИ: Манджукич продлит контракт с "Ювентусом"

Нападающий Марио Манджукич договорился с "Ювентусом" о продлении контракта до 2021 года, сообщает Tuttosport. Действующее соглашение 32-летнего хорвата истекает летом 2020-го.

По информации СМИ, официально об этом будет объявлено после 12 марта, когда состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". За два сезона Манджукич заработает около 4,5 млн евро, а также бонусы в зависимости от личных и командных успехов.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 27 матчах за "Ювентус", забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.

Манджукич выступает за "бьянконери" с 2015 года.

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