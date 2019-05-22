СМИ: Леонардо может покинуть пост спортивного директора "Милана"

Спортивный директор "Милана" Леонардо может покинуть свой пост по окончании сезона, информирует Football Italia. Возможной причиной подобного решения называются неудовлетворительные результаты команды.

Официально об уходе Леонардо может быть объявлено после матча заключительного тура со СПАЛом. Также сообщается, что "Милан" уже определился, что новым спортивным директором клуба станет Луис Кампос.

Леонардо занял пост технического директора клуба летом 2018-го. Последним клубом 48-летнего специалиста был "Антальяспор", где он работал в качестве главного тренера в 2017 году.

Напомним, что после 37-го туров красно-черные занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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