СМИ: Конте в следующем сезоне возглавит "Интер"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте в следующем сезоне может возглавить "Интер", информирует Calciomercato. Как отмечается, итальянский специалист уже принял предложение и одобрил продажу аргентинского нападающего Мауро Икарди. Последний не выходит на поле из-за конфликта с руководством.

49-летний Конте возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год. Под руководством итальянца "бьянконери" трижды выигрывали чемпионат Италии.

Последним местом работы Конте был "Челси", с которым он одержал победу в чемпионате Англии, а также выиграл Кубок этой страны.