СМИ: Конте идет в "Интер" со своим штабом. Но без Карреры

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте близок к назначению в "Интер". Как утверждает Tuttomercatoweb, 49-летний итальянский специалист уже подписал трехлетний контракт с "нерадзурри". Зарплата Конте составит 12 миллионов евро за сезон.

Конте намерен поменять весь штаб, за исключением тренера вратарей Адриано Бонайути, оставить которого было личной просьбой голкипера Самира Хандановича. В штаб специалиста войдут: Джанлука Конте, Кристиан Стеллини, Хулио Тус и Паоло Ваноли. Отметим, что в данном списке отсутствует экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который ранее работал ассистентом Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.

О назначении Конте должно было быть объявлено сегодня вечером, но "Интер" решил перенести это событие в связи с тем, что у нынешнего рулевого "нерадзурри" Лучано Спаллетти умер брат.

Напомним, последним местом работы Конте был "Челси". Под его руководством "синие" выигрывали чемпионат и Кубок Англии. В Италии специалист известен по работе с "Ювентусом". При нем "бьянконери" пять раз выигрывали чемпионат Италии.

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