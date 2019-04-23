СМИ: Кин продлит контракт с "Ювентусом" до 2024 года

Нападающий Мойзе Кин близок к продлению соглашения с "Ювентусом".

В ближайшие дни в Турин прилетит агент игрока – Мино Райола​. У него запланирована встреча со спортивным директором "Юве" Фабио Паратичи и вице-президентом Павлом Недведом.

По информации Tuttosport, контракт Кина с "бьянконери" будет рассчитан до 2024 года, а зарплата 19-летнего форварда вырастет в четыре раза – с 550 тысяч евро до 2 миллионов в год.

В текущем сезоне Мойзе Кин провел за "Ювентус" 13 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу.