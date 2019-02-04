СМИ: Камбьяссо может возглавить "Интер" вместо Спаллетти

Новым главным тренером "Интера" может стать Эстебан Камбьяссо, сообщают итальянские. В таком случае он заменит на этом посту Лучано Спаллетти.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, судьба Спаллетти зависит от следующего матча чемпионата Италии против "Пармы". При этом возможной кандидатурой ему на замену является Камбьяссо. Ранее сообщалось о том, что возглавить команду может Антонио Конте, но он не хочет занимать эту должность в середине сезона.

"Интер" занимает третье место в чемпионате Италии - 40 в 22 матчах. В предыдущей игре команда уступила "Болоньей" (0:1).

38-летний Камбьяссо - бывший игрок "Интера". Сейчас он является помощником главного тренера сборной Колумбии Хосе Пекермана, чем пока и ограничивается его тренерский опыт.

Все о чемпионате Италии – здесь