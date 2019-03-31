СМИ: "Интер" удвоит зарплату Шкриньяра

"Интер" собирается удвоить заработную плату защитника Милана Шкриньяра. Как утверждает The Sun, "нерадзурри" приняли это решение на фоне возросшего интереса к 24-летнему словаку со стороны клубов английской премьер-лиги.

Основным претендентом на Шкриньяра считается "Манчестер Сити". Контракт словака с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Шкриньяр провел 36 матчей за "Интер" и отметился одним голевым пасом.

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