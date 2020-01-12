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СМИ: «Интер» согласовал условия личного контракта Эриксена

11:30
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«Интер» договорился об условиях личного контракта с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном. Соглашение с 27-летним датчанином будет подписано до 2024 года. Он будет зарабатывать 7,5 миллиона евро за сезон без учетов бонусов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Эриксен провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.

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