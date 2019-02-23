СМИ: "Интер" предлагает Икарди контракт с зарплатой в 6,5 миллиона евро в год

"Интер" готов предложить новый контракт форварду Мауро Икарди, сообщают итальянские СМИ.

Ранее нападающий был лишен капитанской повязки. По неофициальной информации, аргентинец, якобы, подписал предварительный контракт с "Ювентусом". Также сообщалось о проблемах в переговорах по новому соглашению. Нападающий пропустил три последних матча команды и, скорее всего, не примет участие и в следующей игре с "Фиорентиной".

По данным Corriere dello Sport, "Интер" предлагает контракт на четыре года с зарплатой в 6,5 миллионов евро в год. Форвард же хочет зарабатывать 7,5 миллионов в год без учета бонусов, которые могут увеличить эту сумму до 10 миллионов. Переговоры от имени нападающего ведет его супруга и агент Ванда Нара.

26-летний форвард в текущем сезоне провел 28 матчей за "Интер" и забил 15 мячей при трех голевых передачах. Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года.

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