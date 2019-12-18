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СМИ: «Интер» готов потратить 50 миллионов евро в зимнее трансферное окно

13:55
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«Интер» готов потратить 50 миллионов евро в зимнее трансферное окно на усиление команды. Такой бюджет утвердило руководство клуба во главе со спортивным директором Беппе Мароттой, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер миланцев Антонио Конте, в первую очередь, хочет укрепить центр полузащиты. В шорт-лист входят Артуро Видаль, Иван Ракитич (оба — «Барселона») и Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»).

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